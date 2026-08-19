USR îl reconfirmă în unanimitate pe Dominic Fritz la conducerea partidului, după decizia CCR

Comitetul Politic al USR l-a reconfirmat, miercuri, prin vot unanim, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului, după decizia CCR care îl vizează pe el.

USR transmite că votul reprezintă o reconfirmare a sprijinului politic pentru Dominic Fritz, după decizia CCR în cazul acestuia. Formațiunea susține că hotărârea CCR nu poate modifica nici rezultatul alegerilor locale din Timișoara și nici opțiunea membrilor partidului exprimată prin vot direct.

„Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz”, afirmă USR.

Potrivit formațiunii, în urma deciziei CCR, partidul este „mai unit și mai determinat ca niciodată să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor”.

USR reiterează principiul neretroactivității legii, pe care îl consideră una dintre garanțiile fundamentale împotriva abuzurilor statului.

„Principiul constituțional potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru trecut este una dintre garanțiile esențiale care îi protejează pe cetățeni de abuzurile statului. Încălcarea acestui principiu creează un precedent extrem de periculos: dacă regulile pot fi schimbate retroactiv pentru a lovi un adversar politic, atunci niciun cetățean nu mai poate avea garanția că este protejat în fața arbitrariului puterii”, susține partidul.

„USR rămâne puternic în fața presiunilor PSD-AUR și se va opune oricărei tentative de instalare în România a unui regim nedemocratic, bazat pe abuz de putere, control politic asupra instituțiilor și protejarea hoției”, mai transmite formațiunea.

Decizia CCR îl poate lăsa fără mandat pe primarul Dominic Fritz

Curtea Constituțională a decis luni că prevederea din noua Lege a integrității referitoare la încetarea de drept a funcției sau demnității publice în termen de 30 de zile este constituțională. În spațiul public, aceasta a fost supranumită „amendamentul Fritz”, deoarece situația juridică a primarului Timișoarei intră în ipoteza reglementată de text.

Dominic Fritz are o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție într-un litigiu privind un raport al ANI prin care a fost constatat un conflict de interese administrativ.

Decizia CCR nu înseamnă însă pierderea imediată a mandatului. Pentru că alte prevederi ale legii au fost declarate neconstituționale, actul normativ trebuie să revină în Parlament pentru punerea în acord cu hotărârea Curții, după care urmează procedura de promulgare și publicarea în Monitorul Oficial.

Fritz a reacționat dur după hotărârea CCR și a susținut că dacă legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan în actuala formă, mandatul său ar urma să înceteze în 30 de zile. El a anunțat că intenționează să își continue demersurile la CEDO.

(sursa: Mediafax)

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