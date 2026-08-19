Politehnica Timișoara, calificată în grupele Cupei României!

Meciul dintre Politehnica Timișoara și ASA Târgu Mureș, din play-off-ul Cupei României, disputat miercuri, 19 august, s-a încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea alb-violeților.

În urma acestui rezultat înregistrat pe Stadionul „Electrica”, bănățenii s-au calificat în faza grupelor competiției.

Poli a deschis scorul dintr-un penalty (Cornel Ene, min. 43), oaspeții au egalat rapid (Moussa Samake, min. 45), însă timișorenii au tranșat victoria în partea secundă (Fabian Marincu, min. 49).

La joc au asistat aproximativ 2.500 de spectatori.

Cele două echipe, ambele componente ale eșalonului secund, se vor reîntâlni foarte curând, pe 29 august 2026, tot la Timișoara, în campionat.