Accident extrem de grav pe şoseaua Lugoj – Caransebeş. Minor dus la spital în stare inconștienţă (video)

Accident extrem de grav pe şoseaua Lugoj – Caransebeş. Minor dus la spital în stare inconștienţă

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraş-Severin au fost solicitați să intervină, joi dimineață, în urma unui accident rutier produs pe DN 6, între localitățile Jupa și Căvăran. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autotren.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, descarcerare și prim ajutor, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma impactului au rezultat trei victime (doi adulți și un minor). Una dintre persoane a rămas încarcerată în automobil, fiind extrasă în siguranță de echipajele de descarcerare.

Toate cele trei victime au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital pentru investigații complexe. Adulții au fost preluați în stare conștientă, iar minorul a fost transportat la unitatea medicală inconștient.

Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului. Traficul în zonă a fost afectat pe durata intervenției. Organele abilitate continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor exacte ale producerii accidentului.

Sursa imagini: ISU Caraş-Severin / DRDP Timişoara