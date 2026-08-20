SCM Politehnica Timişoara înfruntă Dinamo Bucureşti în Supercupa României

Echipa de handbal SCM Politehnica Timişoara începe sezonul mai devreme decât în anii precedenți. Rezultatele bune din sezonul trecut le-au adus alb-violeților dublarea numărului de competiții în care participă.

Pe lângă Liga Națională și Cupa României, alb-violeţii vor evolua în sezonul 2026/2027 în Supercupa României și în European Cup.

Prima competiție este Supercupa României, programată vineri, 21 august, și sâmbătă, 22 august, la Bistrița. SCM Poli va juca în prima semifinală, cu Dinamo București, vineri, de la ora 17:30.

Poliţtii au disputat în presezon patru partide de verificare, dintre care au câștigat trei și au pierdut una: 35-32 cu Tatabanya (cantonament Ungaria), 31-34 cu Budai Farkasok (cantonament Ungaria), 31-29 cu RK Jugovic Kac (la Cupa Poli), 39-32 cu CSM București (Cupa Poli).

„Am jucat patru meciuri de verificare foarte bune și consider că echipa este pregătită. Avem o unitate de grup foarte bună și sper ca la ora meciului cu Dinamo să jucăm un handbal bun și – de ce nu? – să facem o surpriză”, a declarat Cristian Fenici, căpitanul SCM Politehnica Timișoara.

Este a doua oară în istorie când Timișoara participă la Supercupă. Prima dată s-a întâmplat în 2019, când trofeul s-a decernat la capătul unui singur meci, jucat la Brașov. Atunci, alb-violeţii au cedat cu 24-26 în fața lui Dinamo.