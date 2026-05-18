„From Mozart to Django Reinhardt”, cu Teodora Brody.

Publicul din Timișoara este invitat pe 24 mai, de la ora 20, la Grădina FILA – Grădina de Vară Capitol, Timișoara – la concertul „From Mozart to Django Reinhardt”, susținut de Teodora Brody, alături de Violoncellissimo și Amphitrio.

„From Mozart to Django Reinhardt” reprezintă un nou pas în universul artistic al Teodorei Brody, autoarea conceptului, care semnează totodată viziunea și aranjamentele muzicale ale proiectului, în orchestrațiile compozitorului Andrei Petrache.

Programul eclectic și captivant reunește lucrări binecunoscute și reinterpretări surprinzătoare: „Mozart – Medley Reimagined”, „Beethoven Reimagined: The Night – The Day”, „Them There Eyes” (Maceo Pinkard, Doris Tauber și William Tracey), „Doina” de George Enescu, „Song of the Birds” de Pablo Casals, precum și celebra „Honeysuckle Rose” de Fats Waller.

Concertul, organizat de Filarmonica Banatul din Timișoara, are și o puternică încărcătură personală pentru artistă. Timișoara este orașul în care Teodora Brody (Enache) a debutat ca solistă de jazz, la legendarul club „POD 16”, considerat primul club de jazz din România.

„De fiecare dată revin la Timișoara cu multă dragoste și cu energia unui nou început. Semnătura mea artistică este aceea de a uni lumi prin sunet.

Sunt inspirată de muzica clasică, de jazz și de muzica pământului, iar toate acestea se alchimizează prin bucuria, curajul și dragostea mea pentru sunet, devenind un adevărat cântec al libertății.

Toate aceste surse de inspirație se întâlnesc firesc într-o alchimie a sunetului”, a declarat Teodora Brody. Dirijorul concertului este Bogdan Postolache. Aranjamentele muzicale sunt semnate de Teodora Brody, iar orchestrațiile poartă semnătura lui Andrei Petrache. Biletele se pot procura prin Enterix.