Fiscul spaniol a fost obligat să-i ramburseze cântăreței Shakira 55 de milioane de euro.

O instanță spaniolă a ordonat autorităților fiscale să ramburseze cântăreței columbiene Shakira peste 55 de milioane de euro reprezentând impozite colectate necuvenit, soluționând un litigiu fiscal pentru anul 2011, potrivit unui document judiciar consultat de AFP luni.

Tribunalul Național, jurisdicția specializată în cazuri sensibile, a dispus la mijlocul lunii aprilie „restituirea sumelor plătite, plus dobânzile legale”, anulând astfel ajustările fiscale și amenzile în valoare totală de câteva milioane de euro impuse de autoritățile fiscale, care o consideraseră pe artistă rezidentă fiscal în Spania în 2011, relatează Le Figaro.

Suma totală care trebuie rambursată vedetei globale va depăși 55 de milioane de euro, conform documentului, deoarece include impozitul pe venit (peste 24 de milioane de euro), amenda aplicată la momentul respectiv pentru o infracțiune „foarte gravă” în valoare de aproape 25 de milioane de euro, impozitul pe avere pentru anul 2011 (2,6 milioane de euro) și amenda aferentă (2,7 milioane de euro), plus dobânzi. „Autoritățile fiscale nu au demonstrat că reclamantul a locuit în Spania (…) mai mult de 183 de zile”, se arată în decizia din 15 aprilie, care specifică că „este irelevant dacă Bahamas au fost sau nu un paradis fiscal în 2011 ”.

Cântăreața a avut numeroase conflicte cu autoritățile fiscale spaniole. Mai multe cazuri au fost soluționate în 2024. În centrul acestor dispute s-a aflat chestiunea rezidenței fiscale a cântăreței. Ea începuse o relație cu fostul jucător al FC Barcelona, ​​Gerard Piqué, în 2011, dar în acea perioadă, a călătorit constant prin lume datorită carierei sale. Shakira a susținut întotdeauna că s-a stabilit definitiv la Barcelona la sfârșitul anului 2014, înainte de a-și transfera rezidența fiscală din Bahamas în Spania în 2015, chiar înainte de nașterea celui de-al doilea copil.

Însă autoritățile fiscale spaniole au văzut lucrurile diferit și au acuzat-o că nu a plătit impozite în Spania în 2012, 2013 și 2014, chiar dacă locuise în țară mai mult de 183 de zile pe an în acești ani – pragul dincolo de care o persoană este considerată rezident fiscal. În 2023 , ea a ajuns la un acord de ultim moment cu parchetul, evitând astfel un proces care i-ar fi expus viața privată.

Autoritățile fiscale inițiaseră, de asemenea, proceduri pentru anul 2018, iar artista a trebuit să plătească 6,6 milioane de euro reprezentând impozite restante pentru „nereguli” în declarația sa fiscală din 2018. Această saga a inspirat chiar și un serial numit „Celeste”, care urmărește un inspector fiscal spaniol care investighează posibila fraudă fiscală a unei vedete internaționale de muzică latină. În septembrie, Shakira va concerta în Spania pentru prima dată din 2018, cu șase date programate la Madrid.

(sursa: Mediafax)