Rupere de nori în Lugoj, străzi inundate. Intervenții ale pompierilor

În urma atenționărilor Cod galben de fenomene meteorologice periculoase, duminică seara, pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Lugoj, pentru evacuarea apei pe următoarele străzi:

– Splaiul Corneliu Coposu – evacuarea apei de pe stradă;

– Strada A.C. Popovici – evacuarea apei de pe stradă și din 2 beciuri.

Pompierii lugojeni intervin cu două autospeciale de primă intervenție și comandă, 2 motopompe și 4 electropompe.

În continuare, forțele de intervenție rămân în alertă, fiind pregătite să intervină în orice situație de urgență.

„Reamintim cetățenilor că în eventualitatea producerii unei furtuni, 𝗶̂𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝘂𝗽𝗲𝘁̦𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿 𝘀̦𝗶 𝗰𝗮̆𝘂𝘁𝗮𝘁̦𝗶 𝗮𝗱𝗮̆𝗽𝗼𝘀𝘁” – ISU Timiș.