Accident extrem de grav pe un drum din Banat (foto)

Duminică, 17 mai, în jurul orei 17.00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Oțelu Roșu au fost sesizați prin 112 despre producerea unui accident rutier pe DN 68, în localitatea Băuțar.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce un bărbat în vârstă de 52 de ani conducea autoturismul pe DN 68, din direcția Caransebeș către Hațeg, într-o curbă la stânga ar fi fost acroșat frontal de un ansamblu de vehicule condus de un bărbat în vârstă de 55 de ani, care ar fi pierdut controlul asupra mastodontului.

În urma producerii accidentului, conducătorul autoturismului a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Sursa foto: DRDP Timișoara