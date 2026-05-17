Ministerul Finanțelor a blocat TikTok, WhatsApp, Gmail și ChatGPT pe calculatoarele de serviciu din minister, ANAF și Vamă

Ministerul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a blocat Tik Tok, WhatsApp, Gmail și ChatGPT, printre altele, pe calculatoarele de serviciu din minister, din ANAF și din Autoritatea Vamală Română.

Măsura a fost introdusă pe 15 mai, prin Ordinul de ministru nr.543, pentru „întărirea securității cibernetice în raport cu situația geopolitică actuală generată de actori statali și non statali”, potrivit stiripesurse.ro.

Astfel, pe stațiile de lucru ale personalului de la Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română a fost blocat accesul la:

– porturile USB pentru dispozitive de stocare

– adresele de email personale (Gmail, Yahoo, Outlook)

– platformele Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive

– platformele AI de tipul ChatGPT, Gemini, Copilot

– platformele de social media, inclusiv WhatsApp

– instrumente online de traducere precum Google Translate

De asemenea, în Parlament se află o lege care prevede că instituțiile publice nu vor mai putea comunica oficial între ele și nici cu cetățenii prin intermediul platformelor de email precum Yahoo, Outlook sau Gmail.