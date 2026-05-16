Timișoara Music Week: 2-6 septembrie 2026. Săptămâna în care vestul României își spune povestea muzicală, în 5 zile de efervescență și inovație

Timișoara Music Week revine în 2026 ca o platformă culturală dedicată muzicii și comunității, construită pentru a susține artiștii locali și pentru a aduce publicul mai aproape de experiențe live relevante.

Proiectul reunește trei momente-cheie:

Timișoara Music Conference (2–3 septembrie 2026)

Timișoara Music Awards (3 septembrie 2026)

Timișoara Music Festival (4–6 septembrie 2026)

Derulat în perioada 2 – 6 septembrie 2026, Timișoara Music Week propune un parcurs complet pentru artiști: dezvoltare profesională și networking, validare prin implicarea publicului și, în final, expunere pe scenă în cadrul festivalului.

Ce se întâmplă la Timișoara Music Week

· Timișoara Music Conference (2–3 septembrie) creează un spațiu de întâlnire între artiști și profesioniști din industrie, prin paneluri, prezentări și sesiuni interactive. Locație: Hotel Ibis, Timișoara.

· Timișoara Music Awards (3 septembrie) este componenta participativă a proiectului: publicul nominalizează și votează artiști din județul Timiș, iar câștigătorii primesc oportunitatea de a performa în cadrul festivalului.

· Timișoara Music Festival (4–6 septembrie) aduce împreună artiști emergenți și consacrați, într-un program de 3 zile care își propune să atragă un public divers și să crească vizibilitatea scenei locale.

Acest concept a fost construit ca să se aducă laolaltă industrie, recunoaștere și festival într-o singură săptămână în care Timișoara își spune povestea muzicală completă. Dar, dincolo de cifre și producție, miza rămâne una simplă: să fie susținuți artiștii locali și să li se dea șansa reală de a crește.

Se crede în talentul din vest. În vocile care încă nu au fost auzite suficient. În DJ-i, producători, trupe și artiști care merită să fie văzuți, validați și urcați pe scene mari.

Pentru organizatori, momentul în care un artist local urcă pe o scenă mare nu e „un slot în program”. E un pas care poate schimba un drum. E validare. E curaj. E începutul unei povești.

Timișoara Music Week există ca să transforme potențialul în oportunitate și oportunitatea în viitor. Pentru artiști. Pentru comunitate. Pentru Timișoara.

Timișoara Music Week 2026 este inițiat de Asociația Timișoara Entertainment Association, cu experiență în producția de evenimente culturale și proiecte complexe.

Parteneri în proiect:

Visit Timiș, Consiliul Județean Timiș, Maracana, Shopping City Timișoara, Drass România, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Norvis Music, Centrul de Geometrie Auto, Geolink, Miracle of Mind (Sadhguru), Conscious Music Circle (Sadhguru), Ibis Hotel Timisoara, Hotel Old Town, Apostu Estate, My Pesel, Mega Group, PRIMUM Agenție Imobiliară, Bilet.ro, Transport Public Timișoara, Timișoara Traian Vuia Airport, AMMA Coffee & Bar, Pizzeria Trio, Timișoara Film Society, HG Galaxy by Raddison, Hotel Atlas Timișoara, Timișoara, Josefin Residence, Touch Music Agency, Galinni, Max Agro, Orașul Timișoara, OSUT (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara), Check Out, Radio Timișoara, Agenția de Turism Cardinal, Bella Italia, TDT Group, Violette Boutique des Fleurs.

Lansat în 2023, Timișoara Music Awards a devenit într-un timp scurt un reper regional, cu peste 800 de artiști nominalizați în primele trei ediții. Dezvoltarea proiectului a fost confirmată de ediția 2025, desfășurată la Muzeul Satului Bănățean, care a adus împreună 10.000+ participanți timp de 3 zile, 4 scene, 2 zone VIP și 100+ artiști confirmați, alături de o echipă extinsă de organizare și staff.

În paralel, proiectul a generat o expunere media și digitală consistentă, consolidând Timișoara ca punct de referință pentru evenimente muzicale din vestul țării.