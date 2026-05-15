Trafic blocat pe DN 6, în urma unui accident extrem de grav

Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri pe DN 6, la km 355+400, în zona administrată de SDN Orșova, din cauza unui accident rutier grav.

Din primele informații, în eveniment au fost implicate mai multe persoane, fiind înregistrate victime rănite grav.

Traficul este blocat complet, iar reluarea circulației este estimată, provizoriu, în aproximativ 2-3 ore.

Poliția, echipajele medicale și reprezentanții DRDP intervin la fața locului.

Informație în curs de actualizare!

