Reabilitarea Podului de Fier din Lugoj avansează: se finalizează decopertarea plăcii de beton

Lucrările de reabilitare la Podul de Fier din Lugoj continuă etapizat, în această perioadă fiiind aproape fnalizată decopertarea plăcii de beton și demararea intervențiilor de curațare a trotuarelor.

După îndepărtarea completă a elementelor existente, va fi realizată o evaluare detaliată a structurii metalice, pentru a stabili intervențiile necesare înainte de refacerea părții carosabile.

”Totodată, în perioada următoare va fi clarificată și situația cablurilor electrice suspendate, care traversează podul de pe o parte pe alta.

În paralel, continuă și lucrările de reabilitare a celor patru turnuri-clădiri amplasate la capetele podului.

Pas cu pas, proiectul înaintează spre o reabilitare completă”, transmite Călin Dobra, primarul municipiului Lugoj.

CITEȘTE ȘI: Va fi restricţionată circulația rutieră în mai multe zone din Timişoara

Sursa foto: Călin Dobra/Facebook