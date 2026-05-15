Despre endometrioză şi infertilitate: eveniment cu participare gratuită, la Timişoara

Endometrioza afectează milioane de femei, iar infertilitatea este o realitate tot mai prezentă în viața cuplurilor din zilele noastre.

Din păcate, multe femei ajung târziu la diagnostic sau nu au acces la informații corecte.

În 22 mai 2026, este organizat evenimentul „Endometrioza si Infertilitatea”, la Congress Hall | Iulius Town, unul cu participare gratuită, pe bază de înscriere.

Invitaţi sunt medici care vor răspunde la întrebările celor prezenţi:

– Dr. Voicu Simedrea, medic primar obstetrică-ginecologie, specializat în chirurgia endometriozei;

– Lect. Dr. Delia Huțanu, embriolog principal, şef laborator RUA;

– Dr. Florin Adrian Dorneanu, medic primar obstetrică-ginecologie, cu competență în tratamenul infertilității cuplului și reproducere umană asistată;

– Dr. Maria Cezara Mureșan, medic primar obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în FIV;

– Dr. Nicoleta Carmen Hodoiu, medic specialist în nutriție și endometrioză;

– Dr. Alexandra Poienar, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în managementul multidisciplinar al endometriozei sinal adenomiozei.

Printre subiectele abordate:

• Ce este endometrioza și cum o poți recunoaște

• Ce legătură există între endometrioză și infertilitate

• Care sunt cele mai moderne opțiuni de tratament

• Cum poate fi gestionată infertilitatea

• Stil de viață și medicină integrativă

• Impactul emoțional și cum îl poți gestiona

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere.

Link înscriere:

