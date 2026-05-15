Cod galben de inundații pe râuri din Timiș și alte județe din vestul și sudul țării

Hidrologii au emis vineri un cod un galben de inundații pentru perioada 16 mai, ora 14 – 17 mai, ora 16..

Potrivit Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), atenționarea hidrologică vizează anumite sectoare de râuri din județele: Hunedoara, Arad, Alba, Sibiu, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Olt, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Ialomița, unde există o probabilitate a depășirii cotelor de atenție.

Astfel, în perioada menționată, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană înaltă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice: Crișul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara și Arad), Mureș – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moniom – amonte S.H. Gătaia (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Orşova (judeţele: Caraş Severin şi Mehedinţi), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara și Gorj), Gilort (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj și Mehedinţi), Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt- afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleroman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa).

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri.

Se recomandă evitarea deplasărilor în apropierea cursurilor de apă, a traversării zonelor inundabile și a podurilor improvizate, precum și adoptarea măsurilor preventive pentru protejarea locuințelor, bunurilor și anexelor gospodărești.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să curețe șanțurile și rigolele pentru facilitarea scurgerii apelor și să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale și structurile pentru situații de urgență.