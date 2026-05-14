Nicole Kidman promovează ”Danaida” lui Brâncuși (video)

Nicole Kidman promovează ”Danaida” lui Brâncuși

Nicole Kidman a vizitat sediul Christie’s din Centrul Rockefeller din New York mai devreme în cursul acestei luni. Motivul vizitei sale? O întâlnire cu sculptura „Danaida”, portretul aurit realizat în 1913 de Constantin Brâncuși, inspirat de muza sa, relatează casa de licitații pe site-ul său.

În noul scurtmetraj video, realizat pe melodia Golden Years a lui David Bowie, Kidman se apropie de lucrare în galeriile Christie’s din Centrul Rockefeller. Lumea aflată în mișcare din jurul ei se oprește, iar ea este transportată într-o stare de visare.

Lucrarea emblematică a lui Brâncuși face parte din expoziția „MASTERPIECES: The Private Collection of S.I. Newhouse”, deschisă publicului între 9 și 18 mai, în cadrul săptămânii expoziționale dedicate artei secolelor XX și XXI la Christie’s.

Povestea Danaidei își are originile în Antichitate, de la mitologia greacă și Ovidiu până la Auguste Rodin. Brâncuși, care lucrase anterior ca ucenic în atelierul sculptorului Rodin, o înfățișează în sculptură pe Margit Pogany, tânăra artistă maghiară care a fost muza sa.

„«Priviți sculpturile mele până când reușiți să le vedeți cu adevărat», spunea cândva Brâncuși. Sfera nesfârșită captivează privirea, iar formele circulare par fără sfârșit, purtând privitorul într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe deopotrivă recognoscibilă și atemporală, aparținând atât prezentului, cât și epocilor trecute”, notează site-ul Christie’s.



Casa de licitații intenționează să o scoată la vânzare, unii specialiști citați de presa americană afirmând că „Danaide” ar putea fi adjudecată pentru o sumă ce depășește 100 de milioane de dolari.

În licitația de la New York, care va avea loc la 18 mai, mai sunt puse în vânzare alte 15 capodopere, de Picasso, Matisse, Mondrian, Miro, Francis Bacon sau Andy Warhol, toate aparținând colecției magnatului media Samuel Irving Newhouse, potrivit Profit.ro, citat de hotnews.ro.

Din totalul celor doar 16 lucrări incluse în licitație, doar pentru sculptura lui Brâncuși și pentru un tablou al pictorului american Jackson Pollock, cea mai mare lucrare a acestuia dintr-o colecție privată, Christie’s nu a indicat public vreo sumă de evaluare a lucrărilor, mai indică sursa citată.

Sursa foto: captură video