Un elev din Timișoara va reprezenta România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori!

După două baraje susținute la lotul lărgit de juniori al României, în perioada 23-28 aprilie, și alte două baraje în cadrul lotului restrâns, la care a participat chiar în această săptămână, timișoreanul Vlad Muntoiu și-a adjudecat un loc în echipa care va reprezenta țara noastră la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori!

Elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național “C.D. Loga”, Vlad este pregătit de doamna profesoară Renata Boar.

Ediția din acest an a Junior Balkan Olympiad in Informatics (JBOI) se va desfășura în perioada 21-27 septembrie, la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).

Felicitări, Vlad! Mult succes la JBOI!