Un elev din Timișoara va reprezenta România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori!

Cultură/Educaţie
Publicat în de Ciprian Brindescu
Fără comentarii
Un elev din Timișoara va reprezenta România la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori!

După două baraje susținute la lotul lărgit de juniori al României, în perioada 23-28 aprilie, și alte două baraje în cadrul lotului restrâns, la care a participat chiar în această săptămână, timișoreanul Vlad Muntoiu și-a adjudecat un loc în echipa care va reprezenta țara noastră la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori!

Elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național “C.D. Loga”, Vlad este pregătit de doamna profesoară Renata Boar.

Ediția din acest an a Junior Balkan Olympiad in Informatics (JBOI) se va desfășura în perioada 21-27 septembrie, la Sarajevo (Bosnia și Herțegovina).

Felicitări, Vlad! Mult succes la JBOI!

CITEȘTE ȘI: Începe treaba! Mobilizare pe șantierul Centurii Timișoara Vest. Va avea 13,9 km, 4 benzi, 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje și 2 parcări

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *