Metoda „Accidentul” face noi victime! Un arădean şi o timişeancă au înşelat doi vârstnici cu 40.000 de lei

Două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune, prin metoda „accidentul”, au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii din municipiul Hunedoara. Susținând că ar fi fost implicați în accidente rutiere grave, aceștia ar fi înșelat persoane vârstnice.

În urma investigațiilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara au reținut pentru 24 de ore două persoane bănuite de comiterea infracțiunii de înșelăciune. Este vorba despre un bărbat de 38 de ani, din județul Arad, și o femeie de 26 de ani, domiciliată în județul Timiș, care ar fi înșelat două persoane vârstnice.

Conform probatoriului administrat în cauză, în data de 10 mai a.c., în jurul orei 15:30, la sediul Poliției Municipiului Hunedoara s-a prezentat o femeie de 75 ani, domiciliată în municipiul Hunedoara, care a sesizat faptul că, în cursul aceleiași zile, ar fi fost indusă în eroare, prin metoda „accidentul”, să înmâneze unui bărbat cu identitate necunoscută suma de 40.000 de lei.

Din primele cercetări a rezultat că persoana vătămată ar fi fost contactată pe telefonul fix de către o persoană, care s-a recomandat a fi nepotul său, spunându-i că ar fi suferit un accident grav, care necesită o intervenție medicală de urgență, ale cărei costuri sunt ridicate. Indusă în eroare de acest informații, persona vătămată a înmânat suma de 40.000 de lei unui bărbat necunoscut, care s-a prezentat ulterior la adresa sa de domiciliu.

Câteva ore mai târziu, polițiștii au fost sesizați cu privire la o altă situație similară. Și în acest al doilea caz, o vârstnică de 81 de ani, tot din municipiul Hunedoara, a fost indusă în eroare de către o femeie, care s-a recomandat telefonic a fi fiica sa și care ar fi fost, de asemenea, victima unui accident rutier grav, având nevoie urgent de 10.000 de dolari, întrucât se află în spital. Ulterior, la domiciliul persoanei vătămate s-ar fi prezentat un bărbat, care ar fi primit suma de bani solicitată și ar fi plecat într-o direcție necunoscută.

În ambele cauze, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, iar în urma activităților de cercetare au identificat cele două persoane bănuite de comiterea faptelor: un bărbat de 38 de ani, din județul Arad, și o femeie de 26 de ani, domiciliată în județul Timiș.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore de polițiști și depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând a fi prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii de măsuri corespunzătoare.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara recomandă cetățenilor ca, indiferent cât de gravă ar părea o situație care v-a fost comunicată prin telefon, să încheiați imediat apelul, să sunați direct persoana respectivă sau un alt membru apropiat al familiei și, în nici un caz, să nu primiți acasă presupuși curieri, cărora să le înmânați bani sau bijuterii.