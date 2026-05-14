25 de microbuze școlare noi au fost repartizate în județul Timiș (video)

25 de microbuze școlare noi au fost repartizate în județul Timiș

Un număr de 25 de microbuze destinate transportului școlar au fost predate astăzi către 22 de primării și trei școli pentru copii cu nevoi speciale din județul Timiș.

”Accesul la educație începe cu infrastructura, dar și cu posibilitățile copiilor de a ajunge la școală.

Am ținut cont în repartizarea acestor microbuze de nevoile pe care le are fiecare comunitate, de numărul de sate aparținătoare pe care le au comunele și de numărul de elevi”, transmite Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Microbuzele au 16 locuri, dintre care unul este destinat persoanelor cu dizabilități, și au dotări de ultimă generație.

Autoritățile își propun să continue programul de achiziție a microbuzelor școlare.

”Dorim să continuăm achiziția de microbuze școlare și luăm în considerare ca până la finalul anului să putem pune la dispoziția elevilor timișeni încă 15, poate 20, de astfel de mașini”, spune Simonis.

Cele 25 de microbuze sunt distribuite către comunele Cenei, Cenad, Birda, Darova, Curtea, Coșteiu, Chevereșu Mare, Remetea Mare, Șag, Victor Vlad Delamarina, Nădrag, Voiteg, Pădureni, Orțișoara, Jamu Mare, Sânandrei, Livezile, Sânmihaiu Român, Sânpetru Mare, orașele Făget, Ciacova și Gătaia, precum și către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „C. Păunescu” Recaș, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan”.

Acestea se adaugă celor 33 de microbuze distribuite anul trecut, iar Consiliul Județean Timiș are în vedere o nouă achiziție, pentru localitățile care au în continuare nevoie de sprijin pentru transportul elevilor.