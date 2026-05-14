Timișoara a fost desemnată Destinația Anului 2026 în România!

Timișoara a fost desemnată, joi seara, Destinația Anului 2026 în România. De asemenea, a câștigat locul I la categoria Orașe care inspiră și locul secund pentru campaniile de promovare.

Decizia a luat-o un juriu de specialitate, dublată de voturile oamenilor.

„Sunt premii care validează munca orașului din ultimii ani. Anul Capitalei Culturale Europene a fost startul unui creșteri constante a vizibilității și interesului pentru Timișoara, atât pentru români, cât și pentru străini. Profilul celor sosiți în oraș s-a schimbat: ponderea celor veniți pentru afaceri e mai mică decât cea a vizitatorilor în timpul lor liber, după 15-20 de ani de turism preponderent de business.

Datele oficiale arată că, în 2025, turismul din Timișoara a continuat să crească, în contrast cu tendințele naționale: media lunară a sosirilor a crescut cu 5% față de 2024, în timp ce, la nivel național, s-a înregistrat o scădere de 2%. Anul acesta, creșterea se menține.

Le mulțumesc celor care fac munca din spatele reflectoarelor. Colegilor de la Visit Timișoara, asociația de promovare a orașului pe care am înființat-o acum 4 ani. Celor care lucrează în industria ospitalității și în cea creativă. Și tuturor celor care prin munca și atitudinea lor fac din Timișoara orașul de care suntem mândri.

Vă așteptăm la Timișoara, Destinația Anului în România!”, a transmis, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.