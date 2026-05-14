”Marea plimbare a șoricarilor” va avea loc pe 24 mai, la Timișoara

Timișorenii și companionii lor cu patru picioare sunt invitați, pe 24 mai, de la ora 12, la un eveniment inedit dedicat șoricarilor: ”Marea plimbare a șoricarilor” promite o incursiune relaxată prin oraș, alături de unii dintre cei mai simpatici și încăpățânați câini, cu opriri pentru cafea, socializare și multă voie bună.

”Șoricar, Teckel, Hot dog, Cârnaț, Dachshund, Wiener dog, Long Vehicle, Franzelă sau chiar câinele cu covrig în coadă (vă amintiți?) – oricum le-am spune, un lucru e sigur: lumea ar zâmbi mai mult dacă unul dintre ei ne-ar fi mereu alături”, transmit organizatorii.

Startul plimbării va fi dat în centru, la Pești, și va continua pe traseul: Cărturești Operei → Cărturești Mercy (cu pauză de cafea/ceai și Pup Cup pentru cei mici) → Piața Unirii → Parcul Botanic → Iulius Gardens → Cărturești Iulius Mall.

”Povestea a început în februarie, când Nina Fridolina, în vârstă de doar două luni, s-a alăturat echipei Cărturești.

În scurt timp, a cucerit cafeneaua de pe strada Mercy și și-a făcut o mulțime de prieteni. Fratele ei mai mare, Franz Ferdinand (3 ani), s-a ocupat de traseu. Vremea promite să fie bună, iar noi abia așteptăm să vă cunoaștem!.

CITEȘTE ȘI: Investiţie majoră pentru educaţia din comuna Giroc

Evenimentul este o invitație la încetinire, la a vedea orașul mai de aproape – de la nivelul solului, dar cu capul în nori. Dacă ai un șoricar, vino cu el. Dacă nu, vino să-i cunoști!”, se arată în anunțul organizatorilor

Cei care doresc să participe la eveniment se pot înscrie la adresa: https://luma.com/qpyrmjfc

Participanții sunt încurajați să poarte ținutele colorate: pălării, confetti, pampoane, perle, mărgele și sclipici inclusiv pentru patrupezi.

Evenimentul este inițiat de Christine Cizmaș, în parteneriat cu librăriile Cărturești din Timișoara. Cu sprijinul Iulius Town.