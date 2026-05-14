Agent-șef din IPJ Timiș, arestat pentru agresiune sexuală asupra unei tinere de 19 ani

La data de 14 mai 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, au reținut pentru 24 de ore un bărbat, în vârstă de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală.

În fapt, s-a reținut că, la data de 07.05.2026, acesta ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate, o tânără, în vârstă de 19 ani și ar fi exercitat asupra acesteia acte de natură sexuală, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia și de relația de încredere existentă între aceștia, a transmis IPJ Timiș.

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Față de acesta, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

„Menționăm că bărbatul este încadrat ca agent șef de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș se delimitează ferm de orice comportament care contravine normelor legale și principiilor profesionale” – IPJ Timiș.