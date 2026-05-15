Eurovision 2026. România s-a calificat în finala concursului

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, s-a calificat în Marea Finală alături de trupa ei, cu piesa Choke Me.

Artista a intat în concurs în cea de-a doua semifinală a competiției, joi seară, cu numărul 03.
10 țări din cele 15 participante în a doua semifinală Eurovision 2026 s-au calificat în Marea Finală, care va avea loc sâmbătă, informează TVRInfo.

Câștigătorii au fost anunțați în ordine aleatorie: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca, Cehia.

La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor Eurovision au fost stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%.

Sursa foto: Eurovision Romania/Facebook

