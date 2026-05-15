Sondaj CURS: AUR, 32% în cazul unor alegeri parlamentare. Surprize în clasamentul încrederii în politicieni

Potrivit sondajului CURS din această lună, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare duminica viitoare, AUR ar strânge 32% din voturi și ar rămâne principala forță politică. În ceea ce privește procentul de încredere analizat în cadrul sondajului, Nicușor Dan se clasează pe locul 2.

În cadrul sondajului publicat de CURS, joi, PSD este cotat la 24%, iar PNL la 20%, cele două partide tradiționale menținându-se relativ apropiate. USR ar obține 10%, în timp ce UDMR este la pragul de 5%, PNRR-Piedone este cotat la 4%, SOS România la 3%.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion național de 1.664 respondenți, adulți, cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de ±2,4% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri față-în-față, la domiciliul respondenților, în perioada 1 – 14 mai 2026.

Potrivit CURS, rezultatele sondajului indică o competiție „relativ stabilă” între principalele partide, deși AUR se clasează pe primul loc.

În cadrul sondajului a fost evaluat și nivelul de încredere pe care românii chestionați îl au în oamenii politici. Potrivit CURS, niciuna dintre personalitățile testate nu depășește pragul de 35% în zona de încredere ridicată. Datele arată că există un climat general de neîncredere în clasa politică.

Călin Georgescu a înregistrat un procent de încredere de 32% de „încredere multă și foarte multă”, urmat foarte aproape de Nicușor Dan, cu 31%.

Premierul interimar Ilie Bolojan a acumulat un procent de încredere din partea românilor de 25%, în timp ce George Simion are un procent de 23%.

Potrivit sondajului, Sorin Grindeanu, Traian Băsescu și Cristian Popescu Piedone sunt grupați în jurul pragului de 21% din încrederea românilor, în timp ce figuri precum Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Diana Șoșoacă înregistrează cele mai mari niveluri de neîncredere.

Potrivit CURS, datele sugerează o scenă politică „fragmentată”, în cadrul căreia liderii politici au nuclee de susținători, însă fără a genera niveluri de încredere ridicate în rândul populației.

Nivelurile de neîncredere în aproape toate personalitățile politice arată o relație tensionată între electorat și politic, fără lideri care să reușească să coaguleze un sprijin larg și solid.

Sondajul indică o scenă politică stabilizată electoral, dar fragilă din perspectiva încrederii publice. AUR își păstrează poziția de lider, în timp ce PSD și PNL continuă competiția pentru zona centrală a electoratului, potrivit Mediafax.