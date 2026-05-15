Accident între două autotrenuri pe A1

Pompierii arădeni intervin vineri în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri, pe A1, la km 543.

La locul evenimentului sunt alocate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe Autostrada 1, kilometrul 544, în apropierea municipiului Arad, județul Arad.

Sensul de mers spre Nădlac este blocat după ce a avut loc o coliziune între două ansambluri rutiere. În urma accidentului, nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Circulația este deviată la nodul rutier situat la kilometrul, 536 spre DN 69B.

Sursa foto: DRDP Timișoara