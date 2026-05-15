Rezultate remarcabile obţinute de elevi timişeni la Olimpiada de Informatică Aplicată

În perioada 9–12 mai 2026, la București, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei de Informatică Aplicată, competiție dedicată pasionaților de rețele, securitate cibernetică și interoperabilitate software.

Lotul județului Timiș a fost reprezentat cu succes de elevi de la:

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara

Liceul Teoretic „Bartók Béla” Timișoara

Liceul Tehnologic Jimbolia

„Felicitări elevilor distinși cu 𝗠𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝘂𝗻𝗶 𝗱𝗲 𝗢𝗻𝗼𝗮𝗿𝗲 acordate de Universitatea Politehnica din București:

TITIHĂZAN Cezar Mihai – secțiunea Interoperabilitate Software

STIEGELBAUER Marius-Cristian – secțiunea Calculatoare

KONTI Ákos-Barna – secțiunea Rețele

Felicitări tuturor elevilor participanți pentru pasiunea, seriozitatea și nivelul ridicat de pregătire demonstrat în cadrul unei competiții de înaltă dificultate!

Mulțumiri profesorului însoțitor, prof. Papavă David Iulian, pentru implicare și coordonare!” – IŞJ Timiş.

Sursa foto: IŞJ Timiş