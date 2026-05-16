Peste două mii de studenți în Piața Libertății, la ceremonia de absolvire a promoției UVT 2026 (video)

Sâmbătă, 16 mai, avut loc sărbătoarea memorabilă a ceremoniei de absolvire dedicată promoției 2026 a Universității de Vest din Timișoara (UVT).

Organizată în centrul Timișoarei, în Piața Libertății, scena ceremoniei a susținut un moment simbolic pentru întreaga noastră comunitate, o festivitate a evenimentelor unice.

La ceremonia de deschidere au participat peste două mii de studenți ai promoției UVT 2026, dar și reprezentanți din conducerea universității și facultăților componente, lideri ai organizațiilor studențești, manageri departamentali, cercetători și personal administrativ, cât și invitați speciali și parteneri instituționali ai UVT.

Programul evenimentului a cuprins preambulul deschiderii, marcat cu un moment artistic organizat de Facultatea de Educație Fizică și Sport, deschiderea oficială a ceremoniei de absolvire și mesajul rectorului UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, iar mai apoi intervențiile invitaților, premierea șefilor de promoție și momentul emoționant al aruncării tocilor.

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, a susținut mesajul de deschidere a evenimentului, iar premierul interimar Ilie Bolojan, alumnus UVT, le-a transmis participanților un mesaj personal.

Nu au lipsit momentele susținute de artiștii care au încântat pe toată durata ceremoniei, trupa de dans și gimnastică „FEFS Artist”, coordonată de Cerasela Domokos, cadru didactic FEFS, Bogdan Buică, de la FMT, pentru momentul energic de percuție, Timeea Csaszar, studenta FMT, pentru musicalul ”The girl in 14G”.

Evenimentul a fost prezentat de Matei Chioariu, alumnus UVT și actor la Teatrul Național Timișoara.