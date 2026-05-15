Pacient confirmat cu hantavirus la Arad, care nu a călătorit în afara țării în ultimii 3 ani

Un pacient a fost confirmat cu hantavirus, vineri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Arad, dar este în stare bună, testul PCR ieşind pozitiv, însă nu s-a stabilit şi tulpina.

Surse din cadrul SCJU Arad au declarat, pentru Agerpres, că este vorba de un pacient internat în 8 mai cu stare febrilă, care nu a călătorit niciunde în afara ţării în ultimii trei ani.

Rezultatul testului PCR a sosit vineri şi este pozitiv la hantavirus. Specialiştii urmează însă să stabilească ce tulpină este. Aceleaşi surse precizează că pacientul este în stare bună şi stabilă, internat la o secţie de boli infecţioase a spitalului.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 2023 – 2026, în România s-au înregistrat 15 cazuri (4 în anul 2023, 3 în anul 2024, 7 în anul 2025 și în anul în curs 1 caz până în prezent), potrivit g4media.ro

