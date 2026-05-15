Accident mortal pe E70, în Timiș. Un tir a intrat pe contrasens direct într-un autoturism (video)

Accident mortal pe E70, în Timiș. Un tir a intrat pe contrasens direct într-un autoturism

Un bărbat de cetățenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, a condus un autotren pe E70 dinspre localitatea Jena spre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din județul Caraș-Severin.

În urma impactului, bărbatul de 69 de ani a fost aruncat din autoturism în afara părții carosabile, acesta fiind declarat decedat.

Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. De asemenea, acesta a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.