Doi minori aflați pe o trotinetă electrică s-au izbit violent de o mașină

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Doi minori aflați pe o trotinetă electrică s-au izbit violent de o mașină

Doi minori aflați pe o trotinetă electrică s-au izbit violent de o mașină

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Deva au intervenit, în data de 15 mai., în jurul orei 14:00, la un eveniment rutier produs într-o intersecție din același municipiu.

Accidentul, sesizat prin apel la 112, s-a petrecut la intersecția bulevardului Decebal cu strada George Coșbuc.

Echipajul de poliție ajuns de urgență la fața locului a demarat imediat verificările pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului și pentru fluidizarea traficului în zonă.

Din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că un minor de 13 ani, din municipiul Deva, care conducea o trotinetă electrică având și un pasager minor, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 61 de ani, din Deva, în timp ce s-ar fi angajat în traversarea intersecției.

În urma coliziunii, minorul care conducea trotineta a fost rănit, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

CITEȘTE ȘI: Accident mortal pe E70, în Timiș. Un tir a intrat pe contrasens direct într-un autoturism (video)

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Totodată, reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a utilizării echipamentelor de protecție, în special în cazul deplasării cu trotinete electrice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere nedorite.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *