Doi minori aflați pe o trotinetă electrică s-au izbit violent de o mașină

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Deva au intervenit, în data de 15 mai., în jurul orei 14:00, la un eveniment rutier produs într-o intersecție din același municipiu.

Accidentul, sesizat prin apel la 112, s-a petrecut la intersecția bulevardului Decebal cu strada George Coșbuc.

Echipajul de poliție ajuns de urgență la fața locului a demarat imediat verificările pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului și pentru fluidizarea traficului în zonă.

Din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că un minor de 13 ani, din municipiul Deva, care conducea o trotinetă electrică având și un pasager minor, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 61 de ani, din Deva, în timp ce s-ar fi angajat în traversarea intersecției.

În urma coliziunii, minorul care conducea trotineta a fost rănit, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier, fiind întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Totodată, reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a utilizării echipamentelor de protecție, în special în cazul deplasării cu trotinete electrice, pentru prevenirea evenimentelor rutiere nedorite.