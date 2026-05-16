Prețurile ridicate blochează visul unei locuințe mai bune

Prețurile locuințelor sunt foarte mari și vor continua să crească până la finalul anului 2026, sunt de părere cei mai mulți români interesați de o achiziție imobiliară.

Deși visează la o locuință mai bună, în special în materie de spațiu sau zonă, cumpărătorii se tem că sumele pe care trebuie să le achite nu reflectă valoarea reală a proprietăților, arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro în rândul cumpărătorilor din platforma proprie.

Știrile negative despre economie îi influențează semnificativ pe mulți dintre cei care își doresc să devină proprietari anul acesta. Românii care stau acum în expectativă ar putea fi convinși să acționeze imediat fie în cazul identificării unei oferte excelente, fie dacă prețurile locuințelor ar scădea peste noapte cu cel puțin 15%.

“În acest moment, cumpărătorii sunt mai degrabă reticenți să treacă la acțiune. Neîncrederea în ziua de mâine, sentiment întărit de efectele imediate reflectate în evoluția cursului valutar ale recentei crize guvernamental, se alătură unei serii de neliniști provocate de inflația ridicată, dobânzi, schimbările pe piața muncii.

Cumpărătorii au nevoie de timp și fapte pentru a-și recăpăta încrederea în economia și siguranța zilei de mâine. Pe de altă parte, tocmai în momente ca acestea se pot face achiziții bune, deoarece, obiectiv vorbind, apartamentele în România rămân în continuare accesibile, iar puterea de negociere este la cumpărătorul determinat.” a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Costuri în creștere pentru cumpărători

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare de proprietari și dezvoltatori a ajuns, la nivel național, la 2.025 euro/mp util, după un avans cu 12% în ritm anual, conform Indicelui Imobiliare.ro – instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

Bucureștenii au simțit cel mai mult în ultimul an majorările operate la nivelul prețurilor. Amânarea deciziei de achiziție cu un an a devenit echivalentă cu o creștere cu 26% a prețului mediu solicitat pentru apartamentele noi și cu 12% în cazul celor aflate în blocuri vechi.

La toate acestea se adaugă și fluctuațiile recente ale cursului leu/euro care au scumpit locuințele cu zeci de mii de lei de la o săptămână la alta.

Aproximativ 90% dintre respondenții sondajului Imobiliare.ro sunt de părere că, în momentul de față, prețurile locuințelor sunt foarte mari. Doar 6% le consideră echitabile, iar 4% dintre cei intervievați încă mai cred că locuințele sunt destul de accesibile în România.

Optimismul celor care așteptau o iminentă spargere a “bulei imobiliare” și scăderea dramatică a prețurilor pare din ce în ce mai temperat (16%). În prezent, cei mai mulți români care își caută activ o proprietate (33%) consideră că locuințele vor continua să se scumpească până la sfârșitul lui 2026. Alți 27% se așteaptă să vadă doar o corecție ușoară a prețurilor, în timp ce 24% dintre respondenți nu își pot da seama încotro vor evolua prețurile locuințelor, fapt ce îi face să ezite să ia o decizie finală de achiziție.

De ce se tem cumpărătorii în 2026?

Principalele motive de îngrijorare pe care le au românii care își doresc să facă o achiziție imobiliară sunt legate tot de prețuri. Circa 76% dintre cei intervievați în cadrul sondajului desfășurat pe platforma Imobiliare.ro spun că se tem că prețul cerut nu reflectă valoarea reală a proprietății de care sunt interesați.

Alți 13% sunt îngrijorați că, dacă vor continua să amâne achiziție, vor ajunge să nu își mai permită locuința mult dorită. Din total, 7% dintre respondenți se tem că prețurile vor scădea imediat după ce vor cumpăra o proprietate. Doar 4% dintre cei intervievați nu au nicio îngrijorare cu privire la prețurile locuințelor.

Visul românului, o locuință mai bună

Cele mai multe persoane care caută activ o proprietate în această perioadă (44%) își doresc să facă un upgrade imobiliar, fie că discutăm despre o locuință care le oferă mai mult spațiu sau despre una situată într-o zonă mai bună.

O proporție semnificativă o au și cei care vor să devină pentru prima oară proprietari (32%). Investițiile imobiliare sunt văzute, în continuare, ca o modalitate excelentă de protejarea a economiilor de către 14% dintre respondenți, în timp ce 10% vor chiar să obțină venituri din închirierea locuințelor achiziționate.

Aproximativ 41% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro spun că știrile negative despre economie au o influență foarte mare asupra lor, atunci când vine vorba despre decizia de achiziție a unei locuințe. Pentru alți 13%, acesta este un aspect care îi îndeamnă să negocieze prețul mai agresiv.

Există, totodată, un număr mare de potențiali cumpărători activi la nivelul pieței (35%) care preferă să-și bazeze decizia de achiziție pe propriile informații, fără a lua în considerare știrile negative. În plus, pentru 11% dintre respondenți știrile negative despre economie nu sunt relevante, aceste persoane considerând că imobiliarele sunt investiții sigure.

Cei mai mulți potențiali cumpărători ar lua decizia finală de achiziție fără să ezite fie dacă ar găsi o ofertă excelentă (44%), fie dacă prețurile locuințelor ar scădea peste noapte cu cel puțin 15% (42%).

Pentru 9% dintre cei intervievați clarificarea contextului economic și geopolitic ar putea fi factorul hotărâtor pentru finalizarea achiziției unei locuințe. Doar 5% sunt de părere că ar cumpăra mai rapid o proprietate dacă ofertele de creditare disponibile la nivelul pieței ar fi mai avantajoase.

La sondajul desfășurat de Imobiliare.ro, pe parcursul lunii mai, în rândul utilizatorilor platformei au luat parte 1.420 de respondenți, potențiali cumpărători care caută activ un apartament sau o casă în România, interesați atât de locuințele noi listate la vânzare de către dezvoltatori, cât și de proprietățile disponibile pe piața veche.