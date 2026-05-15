Livratoare din Ucraina, atacată în centrul Timișoarei, aproape de Catedrala Mitropolitană.

Vineri, 15 mai 2026, în jurul orei 14:20, polițiștii Sectiei 1 Urbană au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că, pe Bulevardul Regele Ferdinand I din municipiul Timișoara, o femeie, cetățean ucrainean, livrator în cadrul unei platforme de livrări, ar fi fost implicată într-un incident cu un bărbat necunoscut, în urma căruia aceasta ar fi căzut de pe bicicletă.

Ucraineanca a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind în afara oricărui pericol, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii continuă verificările pentru identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei și stabilirea întregii situații de fapt în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Imagine cu rol ilustrativ