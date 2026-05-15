Intervenție contracronometru a trupelor speciale din Poliția Timiș. Trei copilași erau în pericol

Vineri, 15 mai 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din satul Cliciova, comuna Bethausen, cu privire la faptul că fiul său i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, atât lui, cât și altor membri ai familiei.

La fața locului au fost direcționați polițiști, care au constatat faptul că bărbatul reclamat, în vârstă de 31 de ani, se afla în curtea imobilului împreună cu cei trei copii ai săi.

În momentul în care polițiștii au încercat să poarte discuții cu acesta pentru clarificarea situației, bărbatul a refuzat să coopereze, iar la un moment dat ar fi scos un obiect tăietor-înțepător, adresând amenințări și manifestând un comportament agresiv verbal.

Având în vedere situația creată și necesitatea gestionării acesteia în condiții de siguranță, a fost solicitat sprijinul unui negociator și al echipajelor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul I.P.J. Timiș.

Pe parcursul intervenției, bărbatul s-a aflat permanent în prezența celor trei copii, folosindu-se de aceștia, fără a exercita vreun act de violență asupra lor, pentru a îngreuna intervenția polițiștilor. În urma negocierilor purtate și a intervenției echipajelor specializate, acesta a fost imobilizat și condus la sediul poliției pentru continuarea verificărilor.

Totodată, femeia și cei trei copii au fost extrași din curtea imobilului în condiții de siguranță de către polițiști.

În urma activităților desfășurate conform prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, membrii familiei au refuzat completarea formularului de evaluare a riscului și emiterea unui ordin de protecție provizoriu. De asemenea, aceștia nu au dorit formularea unei plângeri prealabile pentru infracțiunea de amenințare, a transmis IPJ Timiș.

În cauză, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făget s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea a trei infracțiuni de ultraj, cercetările fiind continuate de polițiștii Poliției Orașului Făget și ai Secției 10 Poliție Rurală Făget, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

De asemenea, au fost informați reprezentanții D.G.A.S.P.C. Timiș, în vederea acordării măsurilor de protecție necesare pentru mamă și copii, respectiv plasării acestora într-un centru de ocrotire.