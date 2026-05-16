Bolojan, la Timișoara. Fritz: „Orice formă de guvernare cu PSD nu va fi susținută”

Dominic Fritz l-a primit sâmbătă, la Primăria Timișoara, pe premierul interimar Ilie Bolojan, aflat în vizită… politică în capitala Banatului.

La finalul întrevederii, Bolojan a declarat: „Această discuție a fost bazată pe aspectele administrative care țin de proiectele de dezvoltare ale municipiului Timișoara. Așa cum știți, în fiecare reședință de județ din România există proiecte importante, dintre care o bună parte sunt finanțate prin programul PNRR, iar pentru noi finalizarea acestor proiecte și renegocierea programului în următoarele două săptămâni reprezintă o prioritate. De aceea, pentru municipiul Timișoara, finalizarea acestor proiecte este vitală”.

Premierul interimar a mai spus că „descentralizarea a fost importantă și o vom susține și în perioada următoare”. Totodată, a afirmat că „transferurile de active către primării, pentru a putea fi puse în valoare și valorificate, reprezintă o direcție importantă pe care trebuie să o susținem”.

La rândul său, Fritz a declarat: „I-am prezentat proiectele majore ale Timișoarei și necesitatea de a continua, bineînțeles, aceste proiecte. Tocmai de aceea, pentru noi este esențial ca PNRR-ul să se încheie cu bine. (…) Mai mult decât atât, săptămâna viitoare vom definitiva un pachet de legi pe care îl vom iniția împreună în Parlament. Tocmai și acesta este un pas de asumare pentru reformele de care are nevoie România”.

Fritz: „Orice formă de guvernare cu PSD nu va fi susținută”

În calitate de lider al USR, Dominic Fritz a transmis că „orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținută”.

„Terenuri și imobile ale statului recuperate după decenii de folosire ilegală. Aproape jumătate de miliard de euro fonduri europene atrase. Proiecte croite împreună cu cei din comunitate. Digitalizarea primăriei și a serviciilor pentru oameni”, a amintit, pe Facebook, Dominic Fritz o parte din realizările autorităților locale din Timișoara.

Liderii USR și PNL au vorbit și despre politică. Cei doi au stabilit poziția pentru consultările de la Cotroceni.

„Vom merge cu aceeași poziție la consultările de la Cotroceni că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi susținută. În plus, săptămâna viitoare, partidele noastre – USR și PNL – vor depune împreună în Parlament mai multe inițiative legislative”, a mai afirmat Fritz.

Vă reamintim că președintele României, Nicușor Dan, a anunțat convocarea consultărilor cu partidele parlamentare în vederea desemnării premierului pentru luni, 18 mai.

Programul vizitei lui Ilie Bolojan la Timișoara mai cuprinde întâlniri cu lideri PNL, precum și cu profesori și studenți ai UVT.