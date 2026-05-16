Ziua Internațională a Muzeelor, marcată prin intrare gratuită la Muzeul Național de Artă Timișoara

În anticiparea Zilei Internaționale a Muzeelor, celebrată anual în data de 18 mai, Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș invită publicul să descopere patrimoniul cultural și valorile muzeale prin acordarea accesului gratuit pentru toți vizitatorii, duminică, 17 mai 2026.

Ziua Internațională a Muzeelor reprezintă un eveniment mondial organizat de Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM) cu scopul de a sublinia rolul esențial pe care muzeele îl au în educație, dialog cultural și păstrarea memoriei colective. Tema ediției din acest an, „Muzeele unesc o lume divizată”, își propune să evidențieze modul în care muzeele contribuie la apropierea dintre oameni și comunități, devenind spații ale dialogului, incluziunii și înțelegerii reciproce.

„Astăzi, muzeele nu mai sunt doar spații de conservare a patrimoniului, ci adevărate locuri de întâlnire, reflecţie şi schimb de idei unde oamenii pot descoperi experiențe culturale diverse. Prin tot ceea ce facem, ne dorim să apropiem oamenii, să oferim publicului contexte accesibile de învățare, reflecție, schimb de idei şi să promovăm dialogul și înțelegerea”, a declarat Filip A. Petcu, managerul Muzeului Naţional de Artă Timişoara

Totodată, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, organizat în data de 23 mai 2026, muzeul va putea fi vizitat între orele 13:00 și 21:00.

Publicul va avea acces gratuit la expozițiile permanente „Artă Bănățeană” și „Artă Modernă Românească – Dialoguri multiculturale, secolele XVII–XX”, precum și la expoziția „Corneliu Baba – O privire de aproape”.

De asemenea, vizitatorii vor putea admira și expozițiile temporare „Topografii ale disoluției / Topographies of Dissolution”, „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966–1981)” și „Insectarium”, parte a programului „Sezon de Grafică la MNArT”.