MTI avertizează: ”Amenda prin SMS” – O nouă tentativă de înșelătorie

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) avertizează cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS care vizează cetățenii români în aceste zile.

Potrivit autorităților, victimele primesc un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), fiind sunt anunțate că au „încălcări ale regulilor de circulație”.

Escrocii amenință cu penalități de 30% dacă plata nu este efectuată urgent și oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial.

MTI: nu se trimit amenzi prin SMS

Ministerul Transporturilor precizează că nu emite amenzi și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text.

Autoritățile subliniază că site-ul oficial pentru plăți este www.ghiseul.ro, iar site-ul care apare și in imagine (ghisaul.lat) este un site clonă.

Mesajele care vă presează să plătiți „până la miezul nopții” sunt un semn clar de fraudă.

Autoritățile recomandă să nu accesați link-ul primit, să nu introduceți datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte, să blocați numărul de telefon, să ștergeți conversația și să vă avertizați apropiații.

În cazul în care ați căzut victimă și ați introdus datele cardului, sunați imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată.