Vreme mai caldă luni în majoritatea regiunilor, exceptând vestul țării

Vremea se va încălzi, luni, în majoritatea regiunilor, cu excepția celor vestice, unde valorile termice diurne, comparabile cu cele din ziua precedentă, vor fi în continuare mai mici decât cele normale datei.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul zilei vor fi perioade în care va ploua slab, local în nord, nord-vest și centru, și pe alocuri în rest.

Vor fi mai ales averse, izolat însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări, ziua pe arii restrânse în sudul și sud-vestul teritoriului, cu viteze la rafală în general de 40 – 45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

Marți, 19 mai, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei în toate regiunile.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și temporar ploi local în nordul, centrul și estul teritoriului și pe arii în general restrânse în rest, cu o probabilitate mai mare seara și noaptea și în sud. Vor fi mai ales averse, izolat însoțite de descărcări electrice.

În Carpații Orientali, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, izolat vor fi cantități de apă însemnate și căderi de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări noaptea, local în estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade

Miercuri, 20 mai, vremea va deveni instabilă în centrul, estul și sud-estul țării, unde vor fi înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină.

În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi doar pe arii restrânse și la intensități mult mai mici.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile estice și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 25 de grade, iar cele minime între 7 și 16 grade.