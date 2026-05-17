”Despre libertate”, eveniment cultural la UVT, cu Gabriela Adameşteanu

Universitatea de Vest din Timișoara vă invită în 18 mai, la ora 18, în Aula Magna, la un nou eveniment cultural, dedicat reflecției asupra unei teme esențiale: libertatea.

Gabriela Adameșteanu, una dintre cele mai importante voci ale literaturii române contemporane, scriitoare, jurnalistă și traducătoare, va aduce în prim-plan o perspectivă profundă și nuanțată asupra conceptului de libertate, într-un dialog care promite să deschidă întrebări și sensuri relevante pentru lumea de astăzi.

Dialogul va fi moderat de Mircea Mihăieș, profesor universitar, scriitor și critic literar, într-o conversație care invită la introspecție și dezbatere. Accesul se face pe bază de înscriere prin formularul disponibil la acest link: https://forms.gle/bLK3vnzXTt8cZdaX9

Gabriela Adameșteanu, absolventă a Facultății de Limba și Literatura Română, Universitatea București, a fost redactor la Editura Enciclopedică (1965‑1984) și lector la Cartea Românească (1985‑1989). Romanul ei ”Dimineață pierdută” a fost pus în scenă de regizoarea Cătălina Buzoianu, împreună cu o echipă de actori prestigioși, într-un spectacol (1986-1991) filmat ulterior și devenit clasic.

A condus revista ”22” a Grupului pentru Dialog Social (1991‑2005) și apoi suplimentul ei literar, ”Bucureștiul Cultural” (2005‑2013). Membră a echipei internaționale de jurnaliste „Women’s Edition“ (1998-2001), organizată de Population Reference Bureau, SUA, a primit Premiul Hellman‑Hammett pentru curaj în jurnalism atribuit de Human Rights Watch (2002) și titlul Chevalier de L’Ordre des Arts et des Lettres (2013) acordat de guvernul francez.

Vicepreședintă (2000‑2004) și președintă (2004‑2006) a Centrului PEN Român. Cărțile ei, constant reeditate, au fost distinse cu cele mai importante premii naționale, traduse în 18 limbi și publicate la edituri străine prestigioase (Gallimard, Acantilado, Penguin Random House, Aufbau), primind cronici elogioase în mari publicații internaționale (”Frankfurter Allgemeine Zeitung”,” Le Monde”, ”El País”).

Sursa foto: Gabriela Adameșteanu/Facebook