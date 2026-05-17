Bulgaria a câștigat Eurovision 2026; România s-a clasat pe locul 3

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a câștigat Eurovision 2026, cu piesa „Bangaranga”, marcând prima victorie a Bulgariei la Eurovision Song Contest. Alexandra Căpitănescu, tânăra artistă de 22 de ani care a reprezentat România, s-a clasat pe locul 3, cu 296 de puncte, potrivit Hotnews.ro.

România a revenit sâmbătă seară în finala Eurovision Song Contest după doi ani de absență, cu Alexandra Căpitănescu, artista de 22 de ani din Galați care a ajuns între favoritele ediției. Tânăra a interpretat piesa „Choke me” în penultimul moment al show-ului.

România a obținut 64 de puncte din partea juriilor naționale. Luxemburg a acordat României 12 puncte, punctajul maxim.

Publicul a acordat 232 de puncte din partea publicului pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu.

Eurovision Song Contest 2026 a fost câștigat de Bulgaria, cu 516 puncte, urmată de Israel, cu 343 de puncte. Australia s-a clasat pe locul patru, cu 287 de puncte, iar Italia pe locul cinci, cu 281 de puncte. Regatul Unit a încheiat competiția pe ultimul loc.

Finlanda, considerată favorita caselor de pariuri pe parcursul întregului sezon Eurovision, s-a clasat în cele din urmă pe locul al șaselea.

Reprezentanta Bulgariei, Dara, a adus pe scena Eurovision 2026 unul dintre cele mai energice momente ale serii.

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, s-a specializat inițial în muzică populară înainte de a se orienta către muzica pop. Foarte populară în Bulgaria, artista domină topurile locale, în special după lansarea celui mai recent album al său, „ADHDARA”, inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă, notează News.ro.

Piesa interpretată la Eurovision se numește „Bangaranga”, un titlu dance-pop al cărui nume evocă ritualuri străvechi.

Câștigătorul ediției de anul trecut, JJ, a urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul Darei, imediat după prestația care i-a adus victoria.

„Te iubesc, știam că vei câștiga”, i-a spus acesta în timp ce o îmbrățișa. „Felicitări, fata mea, trofeul este al tău!”.