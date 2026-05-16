ESASO a deschis la Timișoara un hub pentru pregătire de nivel mondial în oftalmologie (foto)

Timișoara are, începând de vineri, un campus ESASO dedicat pregătirii medicilor oftalmologi din întreaga lume. ESASO (Școala Europeană pentru Studii Avansate în Oftalmologie) funcționează în Centrul Ophtacore și se adresează, logistic și geografic, Europei de Sud-Est.

„Misiunea noastră este să livrăm educație de înaltă calitate oftalmologilor în beneficiul tuturor pacienților din lume. Iar acest lucru este important nu doar în Lugano, în România sau în Europa, ci în întreaga lume. Deschiderea centrului ESASO la Timișoara reprezintă o certificare, o acreditare și o recunoaștere a calității pregătirii care se realizează aici. Acest centru nu este doar al medicilor, ci aparține comunității, aparține tuturor și cred că pacienții pot fi bucuroși că medicii sunt bine pregătiți. Aș vrea să mulțumesc profesorului Mihnea Munteanu pentru această inițiativă, care a fost posibilă datorită generozității, dedicației sale pentru educație și pentru tinerii oftalmologi. Acesta crede cu tărie că educația este viitorul și suntem onorați că a decis să înceapă această experiență cu ESASO”, a spus Simona Corsi, director general ESASO, în deschiderea evenimentului de la Timișoara.

Directorul Centrului Ophtacore ESASO, prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, a precizat în cadrul ceremoniei de inaugurare că „nu este vorba despre a deschide un spațiu, ci despre stabilirea unui nou standard în educație în această regiune, de care era foarte mare nevoie. Deși a fost un demers costisitor, nu vorbim despre numere și buget, ci despre educație. Și despre a umple golul existent între educația teoretică și cea practică pentru tinerii noștri medici specialiști, rezidenți sau studenți. Cu atât mai mult ne bucură suportul acordat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara (UMFVBT) în acest demers”.

Prezentă la evenimentul de deschidere, prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale al UMFVBT a precizat că „România, prin Timișoara, va exista pe această hartă a cercetării mondiale, iar ceea ce a făcut prof. univ. Mihnea Munteanu este extraordinar! Acesta are în spate mulți ani de activitate didactică și medicală și iată că vrea să pregătească generațiile viitoare, iar Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara asigură tot suportul pentru activitatea academică și de cercetare, atât a studenților, cât și a corpului medical academic și rezidenților”.

Campusul Ophtacore ESASO Timișoara va deservi nu numai țara noastră, ci încă nouă țări din Europa, fiind primul hub educațional de acest gen din regiune, în care cursanții au la dispoziție toate condițiile pentru a învăța proceduri chirurgicale intraoculare, începând de la chirurgia cataractei, chirurgia retinei, la chirurgia corneei.

“Parteneriatul cu ESASO este o oportunitate extraordinară, pentru că stabilește un nou standard ridicat în oftalmologie și mă bucur să fac parte din acest proiect! Profesorul Mihnea Munteanu este un vizionar care își urmărește ideile și depune toate eforturile pentru a-și îndeplini proiectele, de aceea este o bucurie să fac parte din acest eveniment astăzi. Este o deschidere importantă pentru țara noastră această colaborare, pentru că reprezintă o certificare, o acreditare și o recunoaștere a calității pregătirii care se realizează în centrul de aici de la Timișoara.

Centrul Ophtacore va oferi în continuare suport educațional nu doar în parteneriat cu ESASO, ci și prin alte cursuri independente care se realizează de mulți ani la Timișoara. Nivelul de investiție în educație aici este, oricum, impresionant, de 15 ani organizăm cursuri de pregătire care au devenit deja tradiționale pentru tinerii specialiști. Cu siguranță, numărul de evenimente educaționale va crește considerabil, mai ales că ESASO va contribui atât cu medici cu mare experiență, care să vină ca și lectori în cadrul cursurilor noastre, cât și cu participanți din alte țări”, a spus și prof. univ. dr Horia Stanca de la Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, partener și colaborator în activitatea Centrului Ophtacore ESASO Timișoara.

Centrul timișorean va organiza multiple cursuri anuale și o platformă online, gratuită, este pusă la dispoziția oricărui medic din România pentru a afla informațiile necesare pentru înscriere și participare. Conform reprezentanților fundației, platforma cuprinde un număr impresionant de specialiști, peste 16.000 de membri fiind înscriși, reprezentând astfel cea mai mare comunitate de oftalmologi din întreaga lume. ESASO este o fundație nonprofit, cu sediul în Lugano, Elveția, dedicată educației și cercetării în oftalmologie la nivel internațional și are mai multe campusuri deschise în Lugano, Parma, Singapore sau Madrid.

