Proiect: De la 1 iulie, șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă

De la 1 iulie, rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma de poluare a mașinii, așa prevede un proiect al Ministerului Transporturilor, lansat în dezbatere publică.

O altă noutate: prețurile vor fi actualizate anual cu inflația și nu vor mai fi calculate raportat la cursul euro.

Până acum, rovinieta se calcula în funcție de vehicul și de perioada de utilizare. Ministerul Transporturilor propune ca această taxă de drum să țină cont nu doar de perioada de utilizare și de categoria de vehicul, ci și de cât de mult poluează o mașină. Cu alte cuvinte, cu cât mașina e mai veche și mai poluantă, cu atât taxa va fi mai mare, potrivit europafm.ro.

Astfel, pentru mașinile nepoluante – adică cele electrice și cele Euro VI – se va achita tariful de bază, care se menține la nivelul actualei taxe de drum, mai puțin în cazul rovinietei de o zi care, de la 1 iulie, va fi de 22 de lei față de 17,74 de lei în prezent.

Pentru autoturismele Euro V și Euro IV, rovinieta pentru un an va fi de 292 de lei, cu aproape 40 de lei mai mult decât în prezent, iar pentru cele Euro III și non euro, taxa de drum pentru un an va fi de 330 de lei, cu aproape 77 de lei mai mult decât în prezent.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa mai mică de 3,5 tone și care fac parte din categoria celor mai poluante, rovineta pe un an va fi de 753 de lei, cu peste 260 de lei mai mult decât acum.

Taxele vor fi actualizate anual în funcție de inflație.

Ca și până acum, șoferii vor putea opta pentru rovinieta de o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni.

Proiectul Ministerului Transporturilor este în consultare publică și mai poate suferi unele modificări. Schimbările se impun ca urmare a unei directive europene bazate pe principiul ,,poluatorul plătește’’, directivă ce vizează reducerea emisiilor de carbon și reînnoirea parcurilor auto.