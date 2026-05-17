Semnal de alarmă tras de medicii de la Spitalul CF Timișoara: „ucigașul tăcut”, tot mai prezent printre tineri

Peste 40 la sută dintre adulții români suferă de hipertensiune arterială. În România, numărul cazurilor este într-o continuă creștere, inclusiv în rândul persoanelor tinere.

Fumatul, alimentele ultraprocesate sau bogate în grăsimi, obezitatea, consumul excesiv de alcool, sedentarismul, diabetul zaharat și stresul sunt principalii factori de risc care pot duce la apariția acestei boli.

Vorbim despre hipertensiunea arterială, acel „ucigaș tăcut” care afectează aproape 7,4 milioane de români. Hipertensiunea arteriala nu înseamnă doar “tensiune mare”, ci este una dintre principalele cauze de infarct miocardic, accident vascular cerebral, insuficiență cardiacă, boală renală cronică și moarte prematură.

Ziua Mondială a Hipertensiunii Arteriale este marcată anual în 17 mai și are rolul de a atrage atenția asupra importanței prevenției, a controalelor medicale regulate și a diagnosticării precoce.

„Hipertensiunea arterială, care este principala cauză a deceselor ce pot fi prevenite, nu doare, nu dă simptome evidente și evoluează ani întregi fără ca persoana bolnavă să își dea seama. Mai bine de jumătate dintre pacienți nu știu că au această afecțiune și află după ce au suferit un infarct sau un accident vascular cerebral. Un simplu control al tensiunii poate face diferența între prevenție și începerea unui tratament imediat și apariția unor complicații severe cardiovasculare sau neurologice. În diagnosticarea și tratarea hipertensiunii arteriale vorbim adesea de regula jumătăților: doar o jumătate dintre pacienții cu tensiune arterială ridicată sunt diagnosticați, doar jumătate dintre cei diagnosticați sunt tratați și, în cel mai bun caz, doar jumătate dintre cei tratați urmează tratamentul. Iar acest lucru face ca numărul deceselor să fie foarte ridicat în cazul persoanelor hipertensive”, spune S.L. dr. Vladiana Turi, medic primar cardiolog Spitalul Clinic CF Timișoara.

Tensiunea arterială poate fi menținută și scăzută prin modificarea stilului de viață: menținerea sau aducerea greutății la un nivel optim, eliminarea sau reducerea grăsimilor din alimentație, exerciții fizice regulate, reducerea consumului de alcool și eliminarea fumatului.

„Stilul de viață este extrem de important în tratarea hipertensiunii arteriale, și asta cu atât mai mult cu cât se manifesta asupra tuturor organelor. Durerile de cap frecvente, amețelile, palpitațiile, tulburările de vedere, oboseala accentuată sau presiunea în piept sunt câteva dintre semnele hipertensiunii arteriale. Apariția acestora ar trebui să ne determine să mergem la un control la medicul cardiolog. În același timp, recomand măsurarea periodică a tensiunii arteriale și, evident, controale medicale regulate, ceea ce poate duce la depistarea precoce a hipertensiunii arteriale. De altfel, există, la nivel național, și o inițiativă pentru reducerea mortalității cardiovasculare cauzată de hipertensiune. Misiunea „70/2030” urmărește ca, până în anul 2030, cel puțin 70% dintre pacienții cu hipertensiune arterială să fie diagnosticați, tratați și controlați eficient” – S.L. dr. Vladiana Turi, medic primar cardiolog Spitalul Clinic CF Timișoara.

În cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un Cabinet de Cardiologie. Consultul este gratuit în baza trimiterii de la medicul de familie.