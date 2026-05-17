Acțiuni de amploare ale polițiștilor din vestul țării (video)

În noaptea de 16/17 mai, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul I.G.P.R., au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat de siguranță rutieră.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 197 de autovehicule și motociclete, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice, în valoare totală de 5.670 de lei.

Totodată, polițiștii au reținut 2 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare, ca măsuri complementare dispuse conform legislației în vigoare.

De asemenea, în urma controalelor efectuate, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier, privind conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Exemplu: În data de 17 mai 2026, în jurul orei 01:25, polițiștii au depistat în trafic, pe strada Victor Hugo din municipiul Timișoara, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 41 de ani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate spitalicească pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice și continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au desfășurat, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, o amplă acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile din județ.

Activitățile desfășurate s-au axat pe identificarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

Polițiștii au acționat atât în zona Deva-Hunedoara, cât și în Valea Jiului, pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului, care adoptă un comportament agresiv în trafic ori care depășesc limita legală de viteză.

În urma neregulilor constatate, la nivelul municipiului Hunedoara au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de valoare 3847,5 lei. Doi conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le reținut permisul de conducere, iar pentru defecțiunile tehnice constatate a fost retras un certificat de înmatriculare.

Acțiunea preventivă a polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Deva s-a concretizat în verificarea, pe întreg parcursul zilei de ieri, a 70 de autoturisme, fiind aplicate 7 sancțiuni contravenționale și reținut un certificat de înmatriculare, respectiv un permis de conducere.

Polițiștii din Simeria care au acționat în data de 16/17 mai a.c., în intervalul orar 22:00 – 04:00, au verificat zeci de autovehicule, 15 șoferi fiind testați pentru consumul de alcool și/sau substanțe interzise.

Prezență activă în teren au avut și polițiștii din cadrul Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, care au coordonat activitățile și care reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este obligatorie, iar adoptarea unei conduite preventive reduce riscul de producere a unor evenimente rutiere nedorite.

De asemenea, în noaptea de 16/17 mai, în intervalul orar 23.00 – 02.00, polițiștii rutieri arădeni cu sprijinul inspectorilor Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune ce a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea accidentelor de circulație și verificarea stării tehnice a vehiculelor care prezintă deficiențe sau modificări neomologate ce pot afecta siguranța rutieră.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 81 de autovehicule și motociclete.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, de 8.707,5 lei, din care una pentru consum de alcool la volan (valoare de până în 0,40 mg./l. alcool pur în aerul expirat), 8 pentru depășirea vitezei legale, iar restul pentru alte abateri. Au fost testați cu aparatele din dotare 59 de conducători auto, fiind reținut 1 permis de conducere și retras 1 certificat de înmatriculare.

O acțiune similară a organizat și Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin. Polițiștii rutieri au fost prezenți masiv în teren, în zonele cu risc rutier ridicat și în zonele frecventate de conducători auto și moto, pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor, combaterea comportamentului agresiv în trafic, depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, precum și pentru prevenirea și combaterea încălcării regimului legal de viteză.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 100 de autovehicule și motociclete, iar pentru neregulile constatate au aplicat aproape 40de sancțiuni contravenționale.

Totodată, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 3 certificate de înmatriculare, în urma constatării unor abateri la regimul rutier și a unor deficiențe tehnice.

Pe parcursul acțiunii a fost constatată o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, respectiv conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român, fiind urmărită atât creșterea siguranței participanților la trafic, cât și reducerea disconfortului creat de conducătorii auto care adoptă un comportament periculos sau agresiv.