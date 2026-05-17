Elevi din Timiș, medaliați la Olimpiada Națională de Securitate Cibernetică

În etapa finală a Olimpiadei Naționale de Securitate Cibernetică 2026, desfășurată la București, în perioada 15-17 mai, județul Timiș a fost reprezentat de nouă elevi.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, șapte dintre aceștia au obținut distincții și medalii:

– Alexandru Docea (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara) – premiul III și medalie de argint

– Filip-Neo Anghel (clasa a X-a, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” Timișoara) – mențiune și medalie de argint

– Vlad Hărdălău (clasa a X-a, Colegiul Național Bănățean Timișoara) – medalie de bronz

– Patrick Şuster (clasa a X-a, Colegiul Național Bănățean Timişoara) – medalie de bronz

– Daniel-Constantin Bucur (clasa a XI-a, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Timișoara) – medalie de bronz

– Călin Marinescu (clasa a XI-a, Colegiul Național „Coriolan Brediceanu” Lugoj) – medalie de bronz

– Mihai Drăghici (clasa a VII- a, Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” Timişoara) – premiu special

Din lotul județului Timiș au mai făcut parte David Burz (clasa a XI-a, Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I” Timisoara) și Mihai Gorunescu (clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara).

Elevii din Timiș au fost însoțiți de prof. Vlad Arambaşa, de la Şcoala Gimnazială nr. 21 „Vicențiu Babeş” Timișoara.

