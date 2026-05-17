Color the Village: Ultima săptămână de înscrieri pentru voluntari

Color the Village se află la a VIII-a ediție, iar în acest an va avea loc la Macedonia, în județul Timiș timp de trei zile: 11, 12 și 13 iunie 2026.

Voluntarii vor lucra împreună pentru a renova 30 de fațade: vor zugrăvi, vor trata lemnul, vor vopsi porți și ferestre pentru a le păstra frumusețea satului de altădată.

Înscrierile mai sunt deschise doar până duminică, 24 mai 2026.

Voluntarii vor completa formularul online: https://luma.com/hhbrur8s.

Până în prezent s-au înscris peste 330 de persoane, de toate vârstele, de meserii diferite, care își doresc cu adevărat să se implice ca să dea o mână de ajutor. Voluntarii pot participa la una, două sau la toate cele trei zile, indiferent de experiență. La eveniment pot fi înscriși și copii de peste 6 ani, dacă vor veni însoțiți de părinți.

„Color the Village înseamnă mai mult decât renovarea unor case. Este despre comunitate, despre mobilizare, despre oameni care aleg să facă bine împreună într-un sat care merită să fie redescoperit.

Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care vor să trăiască această experiență”, a spus Radu Trifan, președintele Asociației Acasă în Banat.

Proiectul Color the Village este susținut exclusiv din donații și sponsorizări private. La ediția din acest an s-au alăturat Policolor, Lăptăria cu caimac, Forvia HELLA, Fundația Bosch, BRD Groupe Societe Generale, Global Services România, Eudonet, Pro Manucom SRL, Societatea de Transport Public Timișoara și Punct Gastronomic Acasa la Maya. Partenerul instutuțional este Primăria Ciacova.

Color the Village se află la a opta ediție și, an de an, are loc într-un sat din Banat, alternativ din județele Timiș și Caraș-Severin. Proiectul Asociației Acasă în Banat este unic în țară și își propune să pune în valoare arhitectura tipică din această zonă. În cele trei zile, sute de voluntari muncesc contra cronometru pentru a reuși să își atingă ținta.

Asociația Acasă în Banat a fost înființată în 2018 și își propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean, să redescopere adevăratele valori ale acestor locuri: oameni buni și gospodari, case frumoase și poveștile lor.