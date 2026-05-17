Primăria Timișoara doar pozează la Casa Mühle. UPT cumpără ruina simbolului și singurul element original, scara interioară spiralată (foto/video)

Primăria Timișoara doar pozează la Casa Mühle. UPT cumpără ruina simbolului și singurul element original, scara interioară spiralată

După aproape două decenii de procese, degradare, proteste și neputință administrativă, Casa Mühle a fost deschisă publicului pentru o zi, sâmbătă, 16 mai 2026.

În fotografii, momentul a arătat ca o recuperare simbolică a orașului; în interior, însă, vizitatorii au găsit mai degrabă carcasa unei vile istorice pierdute, cu fragmente de travertin și marmură, pereți marcați de intervenții, instalații improvizate, toate aparținând romilor de catifea, dar și alei de rumeguș și, ca unic martor original, scara interioară în spirală.

Salvarea efectivă nu a venit de la Primăria Timișoara, care a ratat timp de ani recuperarea, cumpărarea și protejarea reală a imobilului, ci de la Universitatea Politehnica Timișoara, care a cumpărat casa la finalul lui 2025 cu peste 2 milioane de euro.

Dar achiziția nu înseamnă încă restaurare. Casa Mühle are nevoie de investiții majore, transparență și o reconstrucție onestă a memoriei, fără festivism și fără iluzia că vila de altădată mai poate fi readusă integral la viață.

Achiziția făcută de Universitatea Politehnica Timișoara la finalul lui 2025 a scos imobilul dintr-o istorie toxică și i-a dat o șansă reală.

Dar ziua porților deschise nu poate șterge bilanțul incomod al Primăriei Timișoara: două decenii de neputință, procese, negocieri eșuate și incapacitatea de a salva la timp una dintre casele-simbol ale orașului. Casa Mühle a fost recuperată ca proprietate. Ca patrimoniu, rămâne încă o rană deschisă.







Evenimentul a venit cu tot decorul potrivit. Universitatea Politehnica Timișoara, rectorul Florin Drăgan, primarul Dominic Fritz, discursuri despre patrimoniu, memorie urbană, comunitate, educație, cultură, Living Lab și recuperarea unei case-simbol.

Pentru câteva ore, orașul a putut intra într-o clădire despre care ani la rând a vorbit doar din stradă, din fotografii cu acoperiș distrus, din procese, proteste, anchete de presă și promisiuni administrative.

Numai că în interior povestea arată mult mai dur decât în comunicate. Casa Mühle nu s-a redeschis ca vilă istorică restaurată, ci ca o clădire mare, refăcută structural, dar aproape golită de substanța ei originală.

Din vechea reședință a familiei Mühle, elementul original recognoscibil limpede pare să fi rămas scara interioară în spirală.

Restul este, în mare parte, inventarul unei pierderi: pereți cu straturi vechi și noi de tencuială, fragmente de travertin și marmură recuperate, decorațiuni puse la vedere ca resturi, urme de intervenții succesive, lipsă de instalație electrică funcțională completă, ecrane LCD alimentate prin prelungitoare, curte încă în lucru și alei provizorii acoperite cu rumeguș.

Aceasta este realitatea pe care festivismul nu are voie să o acopere. Timișoara nu a vizitat, în 16 mai 2026, vila Mühle readusă la grandoarea de altădată. A vizitat o casă salvată târziu, după ce mare parte din identitatea ei materială fusese deja pierdută.

Panourile montate de UPT și studenții la arhitectură au încercat să reconstruiască narațiunea – familia Mühle, grădinăritul, trandafirii, Parcul Rozelor, memoria orașului. Dar tocmai această nevoie de explicație arată amploarea pierderii. Când arhitectura nu mai poate vorbi singură, panoul devine proteza memoriei.

Salvarea efectivă a venit de la Universitatea Politehnica Timișoara, nu de la Primăria Timișoara. UPT a aprobat, prin Hotărârea Senatului nr. 63 din 3 iulie 2025, demararea negocierii pentru cumpărarea imobilului de pe Bulevardul Mihai Viteazul nr. 3, cu 1.108 mp suprafață construită desfășurată și teren aferent de 2.369 mp, până la plafonul maxim de 2.419.000 euro fără TVA.

La finalul anului 2025, achiziția a fost anunțată public în jurul sumei de 2,3 milioane de euro, cu informații care plasează tranzacția în zona 2,38–2,4 milioane euro. Din acel moment, casa a ieșit din vechiul circuit privat controversat și a intrat într-o logică instituțională universitară.

Primăria Timișoara rămâne, însă, cu bilanțul cel mai prost al acestei istorii. A avut aproape două decenii la dispoziție. A avut proteste civice care au ținut cazul viu. A avut presiune publică. A avut o decizie definitivă, în 2016, prin care proprietarul era obligat să readucă imobilul la starea din 2012.

A avut posibilitatea să urmărească executarea, să intervină, să negocieze, să cumpere, să transforme Casa Mühle într-un precedent real de protecție a patrimoniului. Nu a făcut-o până la capăt. A câștigat în instanță, dar nu a recuperat casa. A vorbit despre traumă, dar trauma se produsese deja. A negociat cumpărarea, dar nu a închis tranzacția. A apărut la fotografie, dar nu ea a salvat imobilul.

De aceea, prezența primarului Dominic Fritz la deschiderea simbolică trebuie citită cu dublă măsură. Da, era firesc ca primarul să fie acolo.

Da, este corect să spună că mutilarea clădirilor istorice este o traumă pentru Timișoara. Dar exact această formulare obligă la o întrebare dură: unde a fost, timp de ani, instituția Primăriei când această traumă se producea?

Casa Mühle nu a fost pierdută într-o zi. A fost pierdută lent, prin tranzacții controversate, neexercitarea la timp a unor pârghii, lucrări care au afectat clădirea, procese lungi, executări întârziate, negocieri ratate și incapacitatea administrației locale de a transforma indignarea publică într-o recuperare concretă.

Acum, Casa Mühle are o șansă. Dar nu are încă o poveste cy happy end. UPT a cumpărat terenul, clădirea, numele și povara. A cumpărat fundația și o partea din pereții din care se mai poate salva ceva, nu vila Mühle în forma ei originară.

Salvarea reală abia începe și va costa mult mai mult decât prețul de achiziție, incluzând restaurare, utilități, avize, instalații, muzeografie, refacerea curții, eventuală grădină, întreținere, program public și, mai ales, transparență.

Dacă acest proces va fi făcut serios, Casa Mühle poate deveni un loc viu și onest al memoriei urbane. Dacă va fi făcut superficial, Timișoara riscă să rămână cu o vilă mare, renovată banal, cu panouri frumoase și povești despre trandafiri, dar fără adevărul dur al casei care a fost aproape pierdută.

Bine că s-a recuperat. Bine că UPT a cumpărat. Dar orașul trebuie să spună limpede și partea incomodă: Primăria Timișoara s-a dovedit, în acest dosar, incapabilă să salveze la timp una dintre cele mai importante case-simbol ale orașului. Iar ceea ce publicul a văzut în 16 mai 2026 nu a fost finalul fericit al Casei Mühle, ci începutul foarte târziu al unei reparații.