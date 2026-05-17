SCM USV Timișoara s-a impus fără emoții în fața Universității Elbi Cluj

Conform așteptărilor, SCM USV Timișoara s-a impus fără nici un fel de emoție, scor 90-5 (45-5), sâmbătă, în fața echipei Universitatea Elbi Cluj.

Partida a contat pentru etapa a șaptea din Liga de Rugby și s-a desfășurat pe arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț.

Simionescu (2), Bălan (2), Archvadze (2), Ciurciun (2), Neagu, Chibuwe, Altinok, Archvadze, Perici și A. Mureșan au culcat balonul în terenul de țintă al grupării ardelene, Archvadze (5), Bălan (3), Boldor (2) punctând și ei prin transformări. Singurul eseu al clujenilor a fost reușit de Marin. În urma acestui succes, SCM USV Timișoara se menține pe poziția secundă a clasamentului.