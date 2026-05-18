Oferta culturală a CJT pentru perioada 18 – 24 mai. Expoziții temporare și permanente, un recital de pian, dar și spectacole de teatru.

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, un recital de pian, dar și spectacole de teatru.

Muzeul Național de Artă Timișoara propune publicului un recital de pian în cadrul Festivalului și Concursului Internațional de Pian „Alma Cornea Ionescu”, ediția a XXIII-a, susținut de pianistul Florian Altwegg. Intrarea se va face pe baza biletului achiziționat de la casieria muzeului.

Totodată, în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”, publicul va avea acces gratuit la expozițiile permanente, precum și la expoziția „Corneliu Baba – O privire de aproape”. De asemenea, vizitatorii vor putea admira și expozițiile temporare „Topografii ale disoluției / Topographies of Dissolution”, „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966–1981)” și „Insectarium”, parte a programului „Sezon de Grafică la MNArT”.

Centrul Multifuncțional Bastion găzduiește ediția din 2026 a Festivalului TAB (Traian Abruda – In Memoriam), desfășurată sub tema curatorială „Versul în Ramă”, iar vernisajul va fi marcat de un moment muzical susținut de trupa Vernisaj (Andreea Borza și Loredan Melut).

De asemenea, spre sfârșitul săptămânii, publicul se va putea bucura de recitalurile trupelor Vest și Red Diamonds.

Muzeul Național al Banatului organizează „Noaptea Muzeelor”, cu intrare gratuită atât la expoziții, cât și la spectacolele de istorie vie din Curtea Bastionului Maria Theresia. Programul include ateliere interactive ale grupurilor de reconstituire istorică, concerte de muzică istorică și un spectacol de teatru pirotehnic.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” joacă în această săptămână spectacolele „Gulliver în Țara Păpușilor” și „Noua poveste a Scufiței Roșii”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 18 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

MARȚI, 19 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

MIERCURI, 20 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Migranți”, a artistei Issa Watanabe.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

Expoziția „Insectarium”, în Galeria L și Galeria Parafraze;

Recital de pian – Florian Altwegg, în Sala Baroc, ora 18:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

JOI, 21 MAI

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

VINERI, 22 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Vernisajul expoziției „Versul în Ramă”, ediția TAB ’26, ora 18:00.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

SÂMBĂTĂ, 23 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Versul în Ramă”, ediția TAB ’26;

Momente muzicale susținute de trupele Vest și Red Diamonds, precum și momente dedicate poeziei, de la ora 16:00.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade;

Noaptea Muzeelor, între orele 13:00 – 21:00.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1.

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;

Noaptea Muzeelor, în curtea Bastionului Maria Theresia, între orele 17:00 – 01:00.

DUMINICĂ, 24 MAI

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Versul în Ramă”, ediția TAB ’26.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Topografii ale disoluției/ Topographies of Dissolution”, a artistului Daniel Brici, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Noua poveste a Scufiței Roșii”, 3+, ora 11:00 și ora 13:00.

Expoziții temporare și permanente, un recital de pian, dar și spectacole de teatru