Timişoara va reprezenta România la Concursul Internațional de Arhitectură pentru Studenți – Belgrad, 2026

Creativitate, viziune urbană și soluții sustenabile pentru orașele viitorului – acestea sunt elementele care au definit proiectele premiate în cadrul etapei naționale a celei de-a XXI-a ediții a Concursului Internațional de Arhitectură pentru Studenți organizat de Saint-Gobain.

De peste două decenii, concursul a devenit una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate viitorilor arhitecți, ingineri și designeri, oferindu-le oportunitatea de a lucra pe teme reale, cu impact social și urban concret.

După o etapă națională care a reunit 22 de echipe participante, ale căror proiecte au demonstrat o înțelegere profundă a relației dintre arhitectură, comunitate și mediul construit, oferind perspective inovatoare asupra regenerării urbane, premiul I a fost atribuit proiectului THE KNOT (Nodul) al echipei formate din Rădinoiu Radu-Cristian, Chirilă Briana-Nicola și Constantin Eduard-Robert, coordonată de Bocan Cătălina din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Echipa câștigătoare va reprezenta România în finala internațională a competiției, ce oferă premii în valoare totală de 11.500 euro și care va avea loc la Belgrad în iunie 2026.

Alegerea acestui oraș nu a fost întâmplătoare – tema ediției din 2026, propusă în parteneriat cu Primăria Belgrad, Belgrade Academic Yachting Club, Green and Blue Corridors, Serbian Green Building Council, One Click LCA și World Green Building Council a provocat participanții să transforme un fost sit industrial de pe malul râului Sava din capitala Serbiei într-un centru sportiv și de agrement sustenabil, capabil să redea comunității un spațiu cu identitate și relevanță urbană. Studenții au fost invitați să găsească echilibrul dintre patrimoniu și inovație, dintre funcționalitate și experiență umană, într-un proiect cu impact real asupra orașului.

Proiectele înscrise au fost evaluate de un juriu format din specialiști din domeniul arhitecturii, construcțiilor și sustenabilității, criteriile principale vizând calitatea arhitecturală, integrarea în contextul urban, eficiența energetică, utilizarea responsabilă a resurselor și experiența oferită utilizatorilor.

Proiectul câștigător, THE KNOT, a fost apreciat pentru calitatea modelului transformativ, site-ul propus fiind reconvertit într-un nod urban activ care conectează comunitatea locală, sportul și spațiul natural al râului Sava, printr-o intervenție arhitecturală fluidă și sustenabilă. Conceptul integrează spații dedicate sportului și recreerii, soluții de regenerare ecologică a terenului prin fitoremediere, infrastructură verde și sisteme de colectare a apei pluviale și energie solară, într-o abordare care pune accent pe relația dintre oameni, peisaj și oraș.

„Suntem deja la a treia participare și, prin asimilarea temei la o disciplină esențială, respectiv Proiectarea de arhitectură, am reușit să implicăm și să stimulăm creativitatea unui număr mare de studenți. Cadrele didactice de la această disciplină, având și suportul unor materii conexe, dar foarte utile în filtrarea cerințelor specifice ale concursului, au reușit să sprijine pe parcursul derulării competiției toate echipele, cele mai bune proiecte fiind preselecționate pentru etapa națională. Trebuie menționată deschiderea studenților și entuziasmul lor de a-și dezvolta competențele profesionale prin intermediul unei competiții interesante și cu provocări specifice meseriei pe care și-au ales-o. Rezultatele obținute de colegii lor mai mari la edițiile anterioare au fost un imbold major, competitiv la nivelul facultății. Participarea celorlalte școli de arhitectură din țară este benefică unui efort susținut pentru a reprezenta mai departe România, alături de celelalte națiuni, la etapa finală. Întreaga experiență oferită studenților de către Saint-Gobain prin acest concurs este extraordinară, prin varietatea culturală și noile legături internaționale create”, a menționat Conf. Dr. Arh. Cătălina Bocan, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Politehnică din Timișoara.

Proiecte premiate la nivel național

Premiul I – THE KNOT

Echipă: Rădinoiu Radu-Cristian, Chirilă Briana-Nicola, Constantin Eduard-Robert

Cadru didactic coordonator: Cătălina Bocan

Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Timișoara

Premiul II – CIK CAK

Echipă: Vicol Denys, Săsărman Ioana-Paula, Zaha Alice-Doris

Cadru didactic coordonator: Cătălina Bocan

Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Timișoara

Premiul III – Sava Forum

Echipă: Popa Alin, Pop Rareș-Andrei, Gliga Robert-Florin

Cadru didactic coordonator: Cristian Pușcaș

Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură, Oradea

Premiul Special I – Break Point

Echipă: Zamfir Ilinca-Maria, Mihai Marta-Sânziana, Oprea Adelina-Elena

Cadru didactic coordonator: Alexandra Marinescu

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM)

Premiul Special II – Re-Truss Belgrad

Echipă: Gorgan Luigi-Manuel, Tverdohleb Mihail, Matei Ana-Maria

Cadru didactic coordonator: Gabriel Tudora în colaborare cu Nica Răzvan Mircea

Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino”, Iași

Participanții au fost încurajați să integreze în proiectele lor soluții Saint-Gobain recunoscute la nivel internațional pentru performanțele în eficiență energetică, confort termic și acustic, durabilitate și estetică, contribuind astfel la dezvoltarea unor concepte adaptate exigențelor construcțiilor viitorului.

Competiția continuă să confirme rolul esențial al noii generații de arhitecți în redefinirea spațiilor urbane și în dezvoltarea unor comunități mai sustenabile, mai conectate și mai reziliente.

La ediția precedentă, România s-a remarcat la nivel internațional prin câștigarea Premiului Studentului de către echipa formată din Victoria Cravcenco, Mara Ioana Craiu și Ancuța-Larisa-Mihaela Petrescu, coordonate de Conf. Dr. Arh. Cătălina Bocan din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara.

Lider mondial în construcții ușoare și sustenabile, Saint-Gobain proiectează, produce și distribuie materiale și servicii adaptate piețelor rezidențiale, nerezidențiale și de infrastructură. Soluțiile sale integrate și inovatoare oferă sustenabilitate, performanță și confort pentru clienții săi. Saint-Gobain: 46,5 miliarde € cifră de afaceri în 2025, 162.000 de angajați, prezență în 80 de țări.