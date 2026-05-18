Peste 300 de şoferi, „arşi” la buzunare de poliţiştii din Timiş. Unii au rămas fără permis, certificat de înmatriculare sau numere

În perioada 15–17 mai 2026, polițiștii Biroului Județean de Poliție Transporturi Timiș din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au desfășurat acțiuni pentru reducerea riscului rutier la trecerile la nivel cu calea ferată, precum și pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în stațiile CF și la cantoanele de pe raza județului Timiș.

La activități au participat 21 de polițiști, fiind monitorizate 86 de treceri la nivel cu calea ferată și verificate 113 stații CF și cantoane. Totodată, polițiștii au efectuat controale în 184 de trenuri aflate în stații. În cadrul acțiunilor desfășurate, au fost legitimate 683 de persoane și controlate 546 de autovehicule, fiind efectuate 58 de testări cu aparatul etilotest.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 314 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 260.054,5 lei. Dintre acestea, 260 de sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier, conform O.U.G. 195/2002, 38 de sancțiuni conform Legii 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, 7 sancțiuni conform Legii 132/2017 și 4 sancțiuni conform O.U.G. 92/2021, precum și alte sancțiuni pentru abateri prevăzute de actele normative în vigoare.

Ca măsuri complementare, au fost retrase 19 certificate de înmatriculare, 7 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și 5 permise de conducere.

„Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și menținerea unui climat optim de ordine publică în zona transportului feroviar”, a transmis IPJ Timiş.

