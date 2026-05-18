Lucrări pe DN 68A, timp de o lună, între Coșava și Coșevița. Rute ocolitoare.

Începând de astăzi, 18 mai, până în a doua parte a lunii iunie, pe DN 68A, între Coșava și Coșevița, km 49+829 – km 51+300, județul Timiș, se vor desfășura lucrări la carosabil, iar circulația se va desfășura îngreunat, cu restricții, atât ziua, cât și noaptea.

Lucrările, executate inclusiv pe timpul nopții, continuă programul de refacere a sistemului rutier desfășurat etapizat în ultimii ani pe DN 68A, între Margina și Coșava. Este vorba despre sectoare diferite de drum, nu despre intervenții repetate pe aceeași porțiune. În fiecare an s-a lucrat pe alte tronsoane, în limita sectoarelor care pot fi închise și refăcute în condiții de trafic intens.

În ultimii ani, DRDP Timișoara, prin firmele contractate, a realizat refacerea structurii rutiere pe câte aproximativ 2 km de drum/an. Lucrările sunt necesare deoarece acest sector a fost construit în anii ’60–’70 pentru valorile de trafic de atunci, iar în prezent preia un trafic foarte ridicat, comparabil cu cel de pe autostradă. În aceste condiții, drumul are nevoie atât de lucrări periodice de întreținere, cât și de intervenții la structura rutieră. Din cauza configurației drumului și a traficului permanent, lucrările pot fi executate doar pe sectoare limitate, de maximum 2 km odată.

Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz. La finalul fiecărei săptămâni, utilajele și echipele se retrag de pe carosabil, iar circulația se va desfășura pe ambele sensuri. În zona șantierului vor rămâne însă restricțiile pentru drum aflat în șantier.

Pentru a evita aglomerația pe acest sector, șoferii pot folosi următoarele rute ocolitoare:

Pe direcția Nădlac – București: A1 Nod Balinț – A6 Lugoj – DN 6 Lugoj – DN 6 Caransebeș – DN 68 Caransebeș – DN 68 Hațeg – DN 66 Hațeg – DN 66 Simeria – A1 Simeria sau A1 Nădlac – A1 Arad – A11 Arad – DN 7 Arad – DN 7 Ilia – A1 Ilia;

Pe direcția București – Nădlac: A1 Ilia – DN 7 Ilia – DN 7 Arad – A11 Arad – A1 Arad – A1 Nădlac.

